Calciomercato Roma, rinnovi e promesse | “Voglio restare a lungo”

Calciomercato Roma, tra rinnovi e promesse: “Voglio restare a lungo e vincere tutto quello che è possibile”. Mancini si apre al Messaggero

Ha parlato a Il Messaggero, Gianluca Mancini. E ha detto chiaramente quello che vuole fare da grande. Vincere con la Roma, intanto, e poi magari una carriera da allenatore in seconda. “Siamo una squadra giovane, stiamo costruendo, Vito Scala mi racconta spesso dello scudetto. Mi piacerebbe provare certe sensazioni”. E lo vuole fare con la maglia giallorossa addosso il difensore, che è diventato un leader dello spogliatoio. E che non ha nessuna intenzione di lasciarlo questo gruppo, guidato da Mourinho che “appena lo guardi riesce comunque a darti qualcosa in più. A farti aumentare il livello delle tue prestazioni. Nel momento in cui è arrivato ci ha fatto vedere un video di un errore che non dovevamo più commettere. Da quel momento in poi ho alzato l’asticella. E’ un vero leader”.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Mancini ci sarà

L’intervista, oltre ad essere interessante perché svela alcuni retroscena dentro lo spogliatoio giallorosso, dà un chiaro segnale per i prossimi anni. Mancini ha tutta l’intenzione di rinnovare il proprio contratto, così come ha fatto Pellegrini, così com’è in procinto di fare Veretout, e così come farà Zaniolo. La Roma di Mourinho deve assolutamente rimanere attaccata a questi quattro nomi, e deve rispedire indietro tutto quelle indiscrezioni di possibili addii che ogni tanto vedono la luce.

Tiago Pinto sa bene di chi può fidarsi all’interno del gruppo, e Mancini è sicuramente uno di questi elementi. E allora le trattative per il rinnovo devo partire subito. Anche per lui. Che ormai è romanista dentro. “Nonostante da piccolo tifavo Inter, ma adesso siamo tutti giallorossi”.