Calciomercato Roma, addio confermato | La mossa di Pinto

Arrivano importanti conferme per quel che riguarda la prossima finestra di calciomercato in casa Roma. La strada verso l’addio sembra segnata.

Si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato in casa Roma, giallorossi che hanno chiuso la sessione estiva in vetta al podio degli investimenti. Tante operazioni in entrata ed in uscita, alcune chiuse anche dopo il 31 agosto. E’ già tempo di guardare alla prossima sessione, quella del mercato di riparazione a gennaio. La strada in casa Roma sembra ben tracciata, soprattutto per quanto riguarda il fronte cessioni.

Parliamo di due calciatori che hanno visto crollare il proprio minutaggio con la gestione Mourinho. Non senza sorprese, dopo che il predecessore Fonseca, li aveva fatti giocare con continuità lo scorso anno, tanto da finire nella lista delle note positive dell’ultimo anno del portoghese. Stessa nazionalità ma giudizio decisamente opposto tra i due tecnici, al riguardo di questi due calciatori spagnoli.

Calciomercato Roma, doppio addio a gennaio

Nell’#ASRoma targata Mourinho non vanno di moda i pupilli di Fonseca: possibile partenza a gennaio per Borja #Mayoral (proposto alla #Fiorentina) e Gonzalo #Villar. Cessioni utili per liberare spazio salariale all’arrivo di un centrocampista. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2021

La strada verso l’addio sembra ormai tracciata, continuano a piovere indizi pesantissimi riguardo Gonzalo Villar e Borja Mayoral. A lanciarli ci ha pensato Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter. Secondo l’esperto di mercato la punta spagnola è stata proposta alla Fiorentina, già in cerca del post-Vlahovic. Il Real Madrid, proprietaria del cartellino, preme per aumentare il minutaggio della punta, la Roma si libererebbe volentieri del suo ingaggio in vista di investimenti a gennaio. Mentre il mediano, nato a Murcia, sembra esser stato delineato come l’elemento sacrificabile in mediana per regalare a Mourinho il fatidico nuovo centrocampista. Questa è la strategia che potrebbe seguire il GM Tiago Pinto, entrambi i giocatori sono ai margini della rosa, il loro minutaggio è crollato verticalmente in questa fase iniziale di stagione.