Calciomercato Roma, intrigo internazionale | Tre punte coinvolte

Incroci di calciomercato legano la Serie A alla Liga Spagnola. A mettere in moto il domino è Dusan Vlahovic.

Il calciomercato è già in subbuglio. Alla riapertura delle trattative ufficiali mancano ancora quasi tre mesi ma i contatti tra i club già sono frequentissimi. L’annuncio del Presidente della Fiorentina Commisso sul mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, poi, ha fatto saltare definitivamente il banco. Sono due gli aspetti della vicenda che attirano maggiore interesse: quale sarà il futuro del serbo e chi sceglierà la Fiorentina come suo erede.

LEGGI ANCHE: Roma, un rinforzo prima del mercato | Mou lo aspetta a dicembre

Aspetti che potrebbero riguardare anche la Roma. Se l’acquisto di Vlahovic appare impossibile, visto l’investimento fatto in estate su Tammy Abraham, è reale e concreto l’interessamento dei viola per Borja Mayoral. Lo spagnolo ha messo insieme soltanto pochi minuti in campo da inizio stagione e reclama più spazio. Mourinho però continua a considerarlo la terza scelta in attacco, dopo il numero 9 e Shomurodov.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, seconda bomba ufficiale | Triangolo Roma

Calciomercato Roma, intreccio con Fiorentina e Real | Le prospettive

Mayoral non sarebbe però l’unico possibile obiettivo viola. Secondo todofichajes.com la Fiorentina starebbe considerando anche la possibilità di portare in Serie A Luka Jovic. Acquistato due stagioni fa dal Real Madrid per 60 milioni, il serbo non è mai riuscito ad attestarsi in Liga sui livelli che aveva fatto vedere in Germania, con la maglia dell’Eintracht di Francoforte. Ora i destini dei due potrebbero incrociarsi: Mayoral è ancora di proprietà del Real Madrid, che potrebbe decidere di riportarlo alla base in caso di addio di Jovic. Tuttavia quest’ipotesi appare la meno probabile. Non è nemmeno da escludere che la Fiorentina possa provare a intavolare con il club spagnolo una trattativa per arrivare a entrambi gli attaccanti, che finirebbero così a contendersi un posto in maglia viola. Infine, l’ultima ipotesi è che i due possano alternarsi: con Mayoral erede di Vlahovic a Firenze e Luka Jovic rinforzo di lusso per Mourinho.