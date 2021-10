Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Non lo lasciano partire

Dall’Inghilterra arrivano notizie su un possibile obiettivo della Roma nella prossima sessione di calciomercato.

In casa Roma si continua a lavorare per regalare a José Mourinho un paio di rinforzi durante il calciomercato di gennaio. L’allenatore portoghese attende che il General Manager Tiago Pinto riesca a portare a Trigoria alcuni elementi capaci di ampliare la possibilità di scelta da qui alla fine della stagione.

In questo primo scorcio di stagione, infatti, Mourinho ha dimostrato di puntare con grande convinzione su un blocco ristretto di calciatori. Un nucleo di titolarissimi cui ruotano intorno alcune alternative ritenute di livello dal tecnico. Ma sono diversi i reparti in cui l’allenatore ritiene i rimpiazzi non all’altezza. E’ il caso della posizione di terzino destro, con Reynolds bocciato, per cui sarà necessario l’acquisto di un vice-Karsdorp. Ancor più chiara è la situazione a centrocampo: Villar e Diawara non vengono ritenuti funzionali al progetto da Mourinho, che nelle ultime uscite gli ha preferito il giovanissimo Darboe. Per questo l’arrivo di un centrocampista sarà la priorità di gennaio.

Calciomercato Roma, il Tottenham fa muro | L’affare si complica

Uno dei nomi maggiormente accostati alla Roma nelle ultime settimane è quello di Harry Winks. Il centrocampista del Tottenham sta trovando poco spazio a Londra e per questo ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità. Secondo quanto riporta oggi il tabloid The Sun, però, gli Spurs non sarebbero affatto intenzionati a lasciar partire il giocatore a gennaio. Winks sta giocando poco, è vero, ma è ritenuto un calciatore di livello, ha collezionato 10 presenze con la Nazionale inglese e il Tottenham crede che sarà importante da qui alla fine della stagione. Soprattutto se, come il club londinese si augura, il cammino in Conference League dovesse proseguire a lungo. Il Tottenham quindi alza il muro e sembra intenzionato a trattenerlo a Londra: qualsiasi discorso sul futuro di Winks verrebbe così rimandato all’estate prossima.