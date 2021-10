Roma, Rice “attacca” Abraham e chiama in causa Totti

Roma, il centravanti giallorosso è finito al centro di un siparietto durante un allenamento con la sua Nazionale.

Il bomber della Roma ha avuto un ottimo impatto sul campionato italiano, al quale ha detto “Si” dopo la convincente quanto sorniona telefonata rivoltagli da Mourinho ad agosto durante le fasi più calde della trattativa.

Il numero nove è stato messo al centro dell’attacco dallo Special One già all’esordio con la Fiorentina, nonostante avesse fino a quel momento tenuto pochissimi allenamenti con il resto della squadra. L’ex Chelsea ha fin qui segnato due volte in campionato e due volte in Conference League, distinguendosi sempre per un atteggiamento di grande disponibilità e caparbietà.

Fondamentali, questi ultimi, per fare il bene della Roma ma anche per permettergli di essere chiamato dalla nazionale inglese. Abraham ha subito risposto “Presente” a Southgate ed è ora pronto per i match contro Andorra e Ungheria, valevoli per la qualificazione al prossimo mondiale.

Proprio dall’oltremanica, è intanto da poco giunto un video nel quale è possibile assistere ad uno scambio di battute tra lui e un suo connazionale.

Roma, Rice e lo scambio di battute con Abraham: “Ti senti già Totti”

Durante la training sesson di preparazione alla settima gara del Gruppo I, Abraham è stato simpaticamente e amicalmente preso di mira dal numero 41 del West Ham, Declan Rice. Il centrocampista classe ’99 ha beccato Tammy più volte, tirando in ballo anche Francesco Totti.

Dal video che accluderemo in conclusione di articolo si può sentire: “C’è qui il nuovo Totti, Tammy Totti. Già si sente il Dio di Roma“. Una frase spensierata e sottintendente la grande confidenza tra i due colleghi di Nazionale ma che al contempo lascia capire come, anche dall’esterno, si sia notata la grande personalità con la quale il nuovo bomber di Mourinho ha approcciato a questa nuova esperienza.

Di seguito il link del video. —> https://bit.ly/3Ap9muj