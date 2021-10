Roma, alleanza di mercato con la Juventus | Scambio a gennaio

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus a gennaio: a pochi giorni dal big match, la pazza idea che potrebbe far comodo a Mou e ad Allegri.

Oltre alla mancanza di un centrocampista d’esperienza che possa interscambiarsi con i titolarissimi di Mou non facendone sentire l’assenza, in casa Roma si sta ragionando anche sulla possibilità di acquistare un vice Karsdorp, dal momento che lo Special One ha dimostrato con i fatti di non puntare su Reynolds, relegato molte volte in panchina anche quando tutto lasciava presagire un suo utilizzo. E chissà che la sessione di mercato invernale non possa rivelarsi gravida di possibili soluzioni, quando magari anche gli altri top club saranno costretti ad intavolare degli scambi per “disfarsi” dei rispettivi esuberi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, arriva a gennaio | C’è il sì del calciatore

Calciomercato Roma, colpo De Sciglio: scambio con Villar con la Juventus?

Ecco perché, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, Juventus e Roma, che tra non molti giorni si sfideranno in campionato in un match che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei due club, potrebbero cominciare a tessere la tela in vista di uno scambio a gennaio, tra Villar e De Sciglio. Il murciano non rientra nelle rotazioni di Mou, mentre il terzino potrebbe alla fine decidere di cambiare aria, per provare a trovare maggiore minutaggio. Chiaramente ora come ora si tratta solo di un’idea, ma chissà che non si possano creare i presupposti per imbastire una vera e propria trattativa con il passare delle settimane.