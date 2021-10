Grave allarme in Serie A, si salva la Roma

Un rapporto di settore lancia un grave allarme che scuote il calcio italiano. Un vero e proprio crollo di appeal che interessa quasi tutte le squadre di Serie A.

Un nuovo allarme scuote il mondo del calcio italiano, coinvolgendo la stragrande maggioranza di club in Serie A. Il rapporto arriva dagli esperti di settore e denuncia una situazione davvero drammatica, parliamo del crollo della reputazione della Serie A. Si contano sulle dita di una mano le squadre che non hanno visto crollare il loro appeal, tra queste c’è la Roma.

Il rapporto è stato confezionato da Zwan, azienda leader del settore corporate reputation, e la reputazione della Serie A è nettamente in calo. Davvero difficile trovare squadre che non abbiano visto calare il loro appeal, in alcuni casi in modo davvero drastico. Per questo rapporto si è utilizzato un particolare algoritmo, detto Reputation Rating. Andiamo a scoprire nel dettaglio la situazione inerente alla Serie A.

Grave allarme nel calcio italiano, che crollo di appeal

Un vero e proprio crollo di appeal è quanto emerge dal rapporto firmato da Zwan. Crollo che riguarda direttamente la Juventus, segnalata al -19,4%. Pochissime squadre possono sorridere, tra queste la Roma, che non vede segni negativi. Al primo posto l’Atalanta, vera e propria sorpresa del nostro campionato negli scorsi anni. Primo posto conquistato dagli orobici, che registrano un’impennata del +14,78%. Altre tre compagini riescono ad uscire indenne dal rapporto shock, parliamo di Cagliari, Napoli e Torino, e la Roma. In particolare i giallorossi risultano saliti di appeal di 6,2 punti percentuali. Ecco il comunicato: “La squadra inizia a godere degli investimenti nei giovani compiuti negli scorsi anni: ad oggi, la rosa è brillante e dà forti speranze per il futuro. Inoltre, la comunicazione online e offline – nella Capitale – è tra quelle a più ampio respiro internazionale, grazie di certo anche all’arrivo di Mourinho, il quale ha avuto uno degli impatti positivi maggiori nella reputazione del Club a livello globale” si legge nel comunicato di Zwan.