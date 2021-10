Roma-Juventus è già iniziata, Cuadrado colpisce Vina – VIDEO

Nelle partite delle Nazionali disputate durante la notte italiana si è avuto un antipasto della sfida tra Roma e Juve di domenica 17.

La sosta delle Nazionali arriva a pochi giorni da un match speciale per la Roma. Alla ripresa del Campionato infatti i giallorossi saranno chiamati ad affrontare la sfida contro la Juventus. Una trasferta difficile che la Roma cercherà di preparare al meglio, nonostante le molte assenze dovute alle convocazioni in Nazionale.

José Mourinho si è detto molto preoccupato per le sorti dei propri calciatori. Il calendario è fitto di impegni e, soprattutto in alcuni reparti, la rosa della Roma non garantisce le alternative ai titolari che il portoghese vorrebbe. Per questo la speranza del tecnico è che gli impegni delle Nazionali non lascino strascichi di natura fisica sui suoi giocatori. La sfida dello Stadium è una di quelle il cui valore va ben al di là dei tre punti in palio.

Roma-Juventus è già iniziata | Cuadrado duro su Vina

Desde hoy empezó el Juve-Roma ! Ojalá y Viña logre llegar a tiempo para el partido. pic.twitter.com/ppH9oJHJsD — David (@davicito_RC) October 8, 2021

Intanto nella notte le gare di qualificazione ai Mondiali per le Nazionali sudamericane hanno offerto un antipasto della sfida di domenica 17 ottobre. Allo stadio Gran Parque Central di Montevideo è infatti andata in scena Uruguay-Colombia. In campo diversi calciatori di Serie A, tra i quali anche il romanista Matias Vina. Che gli animi siano già accesi in vista del big match di Torino lo dimostra la gomitata che Juan Cuadrado ha rifilato al laterale giallorosso. Un colpo durissimo che avrebbe meritato di essere sanzionato con un cartellino rosso. Né l’arbitro in campo né il VAR hanno tuttavia ritenuto di dover punire Cuadrado per il gesto violento. Dopo la botta, comunque, Vina si è reso protagonista di una prestazione positiva, mettendo in difficoltà in più occasioni la colonna difensiva destra della Colombia.