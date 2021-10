Mourinho e il messaggio d’amore alla Roma | L’annuncio che fa sognare i tifosi

Roma, il messaggio d’amore di José Mourinho incendia i tifosi: ecco l’annuncio dello Special One in un’intervista a Esquire.

Che si sia creato un rapporto simpatetico tra Mou e l’ambiente Roma, non lo scopriamo di certo oggi. Così come non può essere sottovalutata la grande ambizione con la quale lo Special One si è approcciato a questa nuova realtà, con la consapevolezza di poter ridare lustro ad una squadra arrivata sì, negli ultimi anni, molto vicina al raggiungimento di determinati, ma molto spesso obnubilata dalle proprie paure. E così, le dichiarazioni rilasciate da Mou ad Esquire non possono e non devono passare inosservate. Eccone uno stralcio:

“Se potessi regalare qualcosa alla Roma, le regalerei i titoli, perché di questo vive una società, con i quali viene alimentata la passione dei tifosi. Ho intuito subito che la passione che si prova per la Roma va oltre i trofei: è un qualcosa di eterno, di sanguigno e di familiare. Tuttavia, è la vittoria ciò che manca, e stiamo costruendo un progetto per poter raggiungerla. Se dovesse arrivare con me, sarebbe perfetto; in caso contrario, sarebbe molto bello aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che rappresenta il sogno di tutti.”