Roma, un rinforzo prima del mercato | Mou lo aspetta a dicembre

In attesa dei nuovi innesti dalla sessione invernale di calciomercato José Mourinho spera di poter contare su un rinforzo importante entro la fine dell’anno.

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a monitorare il calciomercato in cerca di occasioni per rinforzare la rosa di José Mourinho. L’allenatore e il dirigente portoghese si sono confrontati sugli innesti di cui la squadra ha bisogno. A gennaio l’obiettivo principale riguarderà l’arrivo di un centrocampista di spessore. Intanto Pinto tiene alta la guardia anche su altri fronti, pronto a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi.

Ma il primo acquisto in casa giallorossa potrebbe arrivare prima della riapertura del calciomercato. La sessione aprirà all’inizio del nuovo anno ma a Trigoria in molti si augurano che in anticipo su quella data Mourinho possa avere a disposizione un rinforzo importante: Leonardo Spinazzola.

Roma, Spinazzola corre verso il rientro | Le ultime

Leo era stato chiaro sin dai primissimi giorni successivi all’infortunio. Superato lo sconforto per quanto accaduto, l’esterno della Roma e della Nazionale aveva fissato subito l’obiettivo: “Tornerò in campo a novembre“. E le premesse perché questo accada ci sono. Certo, magari Leo non potrà tornare a giocare una partita da subito, ma probabilmente già da novembre potrà ricominciare gradualmente a lavorare con il gruppo. Da quel momento, l’obiettivo si sposterà sul ritorno in un match ufficiale. In questo senso la Roma un indizio sulle speranze che si nutrono a proposito del suo recupero l’ha seminato: la decisione di inserire Spinazzola in lista Uefa fa pensare che l’augurio sia di potergli concedere almeno qualche minuto già in occasione della trasferta di Sofia, il 9 dicembre.

Lui intanto prosegue nel lavoro di recupero. Corre sul campo e comincia a lavorare con il pallone. Esercizi alternati a quelli finalizzati a rinforzare la gamba infortunata e a farle recuperare l’elasticità. Parte del suo lavoro si svolge in piscina, a Trigora. E così Spina andrà avanti per almeno altre due settimane, per dare elasticità al tendine e stabilità al piede. Se la risposta sarà buona, da novembre potrà tornare a lavorare almeno in parte con la squadra. Quando, in estate, annunciò il suo rientro a novembre in molti pensarono che fosse impossibile. Oggi quella frase suona più realistica che mai.