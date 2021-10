Calciomercato Roma, passato presente e futuro | Annuncio del giocatore

Almeno due saranno i rinforzi a gennaio. Ecco su chi punterà la Roma di José Mourinho sul calciomercato.

Gli obiettivi del general manager Tiago Pinto in vista del calciomercato di gennaio sono almeno un paio. A partire dal centrocampista centrale, che José Mourinho cerca da molti mesi, fino ad arrivare al terzino destro. Per quanto riguarda il reparto centrale del campo ci sono ottime notizie che riguardano il futuro di Denis Zakaria, il quale ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo del contratto da parte del Borussia Monchengladbach e potrà trovare una nuova sistemazione per poco meno di 10 milioni di euro già a gennaio oppure a parametro zero già dal 1 febbraio per poi appordare nella nuova squadra dalla stagione 2022-23.

Calciomercato Roma, futuro Dalot | Le dichiarazioni

Per quanto riguarda l’esterno destra la situazione è un po’ più complessa. Alla Roma manca una sostituto di Rick Karsdorp, che oggi è in Roger Ibanez, visto che Bryan Reynolds non ha convinto lo Special One e per lui si apriranno le varie ipotesi sul prestito. In queste settimane un nome caldo è quello di Diogo Dalot, terzino del Manchester United che in questa stagione ha totalizzato solamente 288 minuti.

L’ex giocatore del Milan ha parlato così proprio della sua scelta estiva di non tornare in Serie A: “L’obiettivo della mia esperienza in Italia dell’anno scorso era quello di maturare e giocare più partite possibili. Questo era ciò che cercavo, sapendo che non è mai facile giocare in una squadra come lo United. Ora sto cercando di guadagnarmi spazio a poco a poco, dando sempre il massimo. So di avere qualità ed è per questo che ho deciso di restare a Manchester e accettare la sfida”. Al momento dunque nulla di definito, ma qualora dovesse lasciare i Red Devils, la Roma sarebbe una delle serie candidate all’acquisto.