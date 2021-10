Calciomercato Roma, Pinto gioca il jolly | Scambio per il bomber

Calciomercato Roma, nuovo attaccante per Mou: l’offerta di scambio potrebbe far saltare il banco definitivamente.

La ricetta per un “mercato sostenibile”, per dirla alla Mou, non può prescindere dall’acquisto di giovani di talento, in grado di dare il loro contributo sia nell’immediato, che in prospettiva, e sui quali poter contare per porre le basi di un nuovo ciclo. La sapiente campagna acquisti orchestrata da Pinto durante la scorsa sessione estiva di calciomercato ne è una prova tangibile, ma il compito del general manager non è ancora finito, anzi: prova ne sia, l’interesse che anche la Roma avrebbe manifestato per Lorenzo Lucca, con il giovane bomber classe ‘2000 che sta attirando le attenzioni di molti top club, inclusi il Milan, l’Inter e la Juventus.

Calciomercato Roma, scambio per Lucca: sul piatto Reynolds o Calafiori

Secondo quanto riportato da seriebnews.com, Pinto potrebbe avere un asso nella manica, da calare al momento giusto. Infatti, i giallorossi potrebbero entrare nell’ordine di idee di inserire nell’affare uno tra Calafiori e Reynolds: soprattutto l’americano è ai margini delle rotazioni di Mou, e potrebbe trovare nel contesto toscano, l’ambiente adatto dal quale ripartire. Tuttavia, passaggio obbligato per il “sì” alla proposta dei toscani, è rappresentato dalla promozione in Serie A del Pisa: a quel punto, le chances di inserire nell’affare uno dei due terzini aumenterebbero esponenzialmente.