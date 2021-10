Roma, l’Olimpico si scalda | Tutte le novità in arrivo

Con la decisione del Governo di ampliare la capienza massima consentita negli stadi la Roma potrà contare ancora di più sul calore dell’Olimpico.

La decisione tanto attesa è arrivata nella serata di giovedì dopo il Consiglio dei Ministri: dalla ripresa del Campionato dopo la sosta per le partite delle Nazionali la capienza massima consentita negli stadi italiani sarà ampliata. Cade quindi il limite del 50%, esteso fino al 75% per un passaggio intermedio verso il ritorno, annunciato, alla capienza totale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta in difesa | Arriva il jolly

Un’ottima notizia per il calcio e in particolare per la Roma. Il club giallorosso ha potuto contare finora su un apporto importantissimo da parte dei propri tifosi. Un contributo destinato a crescere alla luce delle nuove norme: l’Olimpico infatti già dalla gara contro il Napoli potrà ospitare fino a 48 mila persone. Un passo avanti verso la passione potentissima che anima i tifosi giallorossi, che alla prima gara interna dopo la sconfitta nel derby ha costretto la società a permettere uno “sconfinamento” nel settore ospiti, complice la scarsa presenza dei sostenitori dell’Empoli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi | Tesoretto e doppio colpo

Roma, all’Olimpico in 48 mila per i prossimi due big match

Rispetto alle ultime uscite quindi saranno ben 16 mila le persone in più ammesse allo stadio. Una decisione che arriva giusto in tempo per i prossimi due big match casalinghi della Roma, chiamata a sfidare il Napoli il 24 ottobre e il Milan una settimana dopo. Fin qui, nelle 4 partite disputate in casa, l’Olimpico ha fatto segnare la percentuale di riempimento più alta dell’intera Serie A: 90,9%. Ma la decisione di ampliare la capienza consentita è una buona notizia anche per i tifosi giallorossi in trasferta: in occasione della prossima sfida allo Stadium contro la Juventus potranno recarsi a Torino in 1500, rispetto ai 1000 previsti prima dell’ampliamento. Con queste premesse il club si prepara a lanciare la campagna abbonamenti: la società è al lavoro in questo senso e sta seminando indizi, come l’aggiornamento per la app riservata agli abbonati “Il mio posto“. La Roma potrebbe essere la prima squadra del nostro Campionato a far ripartire gli abbonamenti dopo la pandemia.