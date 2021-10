Francesco Totti si racconta: “Il mio calcio era diverso”

E’ tornato a parlare Francesco Totti, ex Capitano e bandiera della Roma. L’idolo dei tifosi giallorossi si è raccontato in una lunga intervista al The Guardian.

Una lunga intervista per ripercorrere le tappe della sua scintillante carriera in maglia giallorossa, torna a parlare Francesco Totti. L’occasione è un’intervista concessa al The Guardian, un racconto emozionante a forti tinte giallorosse. La carriera con una sola maglia, i tanti No ai più importanti club del mondo ed uno sguardo sul suo presente.

Leggi anche: Verso Juve-Roma, Allegri “copia” Mou | La mossa che sorprende tutti

E’ tornato a parlare anche del suo ritiro dal calcio giocato, una data spartiacque per i tifosi della Roma. Era il 28 maggio del 2017, quando la fascia di capitano è passata sul braccio di Daniele De Rossi, portando avanti la tradizione dei capitani romani e romanisti. Oggi custode della fascia è Lorenzo Pellegrini, più volte elogiato dallo stesso Totti.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi | Tesoretto e doppio colpo

Totti si racconta, la carriera, il business e il ritiro

19 anni da uno dei tanti grandi gol che Totti ha segnato all'Udinese…😍#ASRoma pic.twitter.com/uH2gu15Afx — AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2021

Tantissimi argomenti toccati dall’ex Capitano giallorosso, che ha rimarcato quanto il mondo del calcio sia cambiato dai tempi del suo esordio: “Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c’è più business. Vai dove puoi fare più soldi”.

Sui tanti No in carriera, tra tutti al Milan e al Real Madrid: “Quando fai una scelta con il cuore non è mai quella sbagliata. C’è un destino scritto per ognuno ma devi uscire fuori e rivendicarlo”.

Un retroscena sul suo emozionante ritiro: “Non vorresti mai fermarti. Onestamente non l’ho presa bene all’inizio, ma lentamente ho ragionato che forse, in fondo, era la cosa giusta”.

Infine, uno sguardo all’attualità, l’ex numero 10 si dedica allo scouting: “L’obiettivo principale di ora è di cercare giovani promesse. Di certo con determinazione e sacrificio si raggiungono tutti gli obiettivi. Ma per essere un talento devi necessariamente averlo dentro di te”