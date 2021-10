Doppio infortunio, emergenza totale | Assenza sicura contro la Roma

Roma, il doppio infortunio fa scattare l’emergenza: c’è un’assenza sicura in vista della gara contro i giallorossi.

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato della Roma ripartirà con il big match dello Stadium contro la Juventus, ad inaugurare un tris di incontri che vedranno la compagine di Mourinho sfidare, in rapida successione, il Napoli e il Milan. Tra poco più di un mese, però, i giallorossi se la vedranno con il Genoa, più precisamente il 21 novembre; in occasione della sfida contro Pellegrini e compagni, il “Grifone” dovrà fare a meno sicuramente di Maksimovic che, come riferito dall’annuncio diramato sul sito ufficiale del club ligure, ha riportato una “lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore“, e quindi sarà costretto a stare fermo ai box per almeno due mesi.

Anche Criscito in dubbio per Genoa-Roma

Maksimovic si aggiunge ad una nutrita lista di infortunati, che comprende, tra gli altri, anche Bani, Vanheusden e Criscito: anche il capitano non è sicuro di scendere in campo contro la Roma, dal momento che nei giorni scorsi ha accusato un problema alla caviglia, che gli potrebbe causare un mese di stop. Sebbene il terzino in un’intervista a Tuttosport abbia dichiarato di voler rientrare già contro il Sassuolo, la sensazione è che si possa gestire la situazione con più calma, centellinando il suo rientro.