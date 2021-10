Tegola in Nazionale, emergenza totale e Roma a rischio

Non arrivano buone notizie in casa Milan dalla Nazionale italiana. Una vera e propria emergenza per Pioli che dovrà rinunciare ad un titolare dopo lo stop.

Nazionale croce e delizia per i club di Serie A, lo sa bene anche la Roma di Mourinho. Ben quattro infortunati nella scorsa sosta di campionato in casa giallorossa, ma oggi arriva una tegola per Stefano Pioli. Durante l’allenamento agli ordini di Roberto Mancini, il difensore del Milan ha alzato bandiera bianca.

Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare, come riportato da Sky Sport, ha lasciato immediatamente il ritiro azzurro. Il terzino raggiungerà Milano per sottoporsi agli esami strumentali del caso, ma le previsioni sono piuttosto cupe in casa rossonera. Una vera e propria emergenza per Stefano Pioli, che deve già fare i conti con il lungo stop capitato ad Alessandro Florenzi.

Emergenza terzino per Stefano Pioli, Calabria out

Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba destra, come riportato da Sky Sport. Non ci sarà nella sfida contro il Belgio e per Stefano Pioli ai apre una vera e propria emergenza sulla corsia di destra. Non il primo problema fisico per il terzino che comunque si è reso protagonista di un buon avvio di stagione. Non sarà a disposizione di Pioli per la prossima sfida dei rossoneri, in campionato contro l’Hellas. Salterà anche il match di Champions League contro il Porto. A questo punto anche la sua presenza nel big match contro la Roma è fortemente a rischio. Le due squadre si affronteranno all’Olimpico, il 31 ottobre, a meno di un recupero lampo Stefano Pioli dovrà affrontare una vera emergenza sulla corsia destra.