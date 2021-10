Roma, parole d’elogio | Subito grande opportunità

L’attaccante giallorosso questa sera giocherà dal primo minuto. Grandi dichiarazioni nei suoi confronti.

In questo periodo di sosta per le Nazionali la Roma di José Mourinho continua a lavorare al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la sfida con la Juventus di domenica 17 ottobre, in programma all’Allianz Stadium alle ore 20:45, ma anche per arrivare al meglio alla prossima sosta, quella di novembre con ben sette partite in 21 giorni, tra big match e difficili trasferte. Intanto sono molti i giocatori impegnati in Nazionale, tra i quali anche Tammy Abraham, il quale è stato chiamato da Gareth Southgate, il commissario tecnico dell’Inghilterra. In questa stagione l’attaccante ha realizzato 4 reti (2 in campionato e 2 in Conference League) e 2 assist.

Southgate su Abraham | Subito titolare

Lo stesso ct ha parlato molto bene del centravanti giallorosso, dandogli anche la possibilità di giocare dal primo minuto. Infatti questa sera l’Inghilterra affronterà l’Andorra con Abraham titolare. “Abbiamo parlato di Tammy quando abbiamo annunciato i convocati e manifestato la nostra felicità per quel che stava facendo alla Roma. Questo è un grande passo per un giovane giocatore. A volte un giocatore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi. Quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da un club, rappresenta una sensazione diversa. Forse si aggiunge ulteriore pressione per giocare bene. Gioca in una squadra che lotta per la vetta, per cui ogni gara conta. Con le marcature in Italia deve lavorare di più per trovare spazio. Giocare in Serie A sarà per lui una buona opportunità”, ha detto Southgate.