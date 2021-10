Roma, Spinazzola e il recupero dall’infortunio | “Vi svelo tutto”

Roma, Spinazzola e l’infortunio: l’annuncio a Mediaset del difensore fornisce ulteriori ragguagli in merito alle sue condizioni fisiche.

Tra non molto José Mourinho potrà fare affidamento su un “nuovo” rinforzo: ci stiamo riferendo a Leonardo Spinazzola, il cui percorso di recupero dall’infortunio patito in Nazionale sta proseguendo a gonfie vele, e potrebbe portare il laterale ex Juventus a scendere in campo già alla fine di quest’anno. Di questo, e di tanto altro, ha parlato “Spina”, nel corso di un’intervista rilasciata sulle reti Mediaset. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Mi sento bene, sto migliorando sempre di più, sto lavorando molto: questo è il mese più importante, dal momento che c’è più qualità nel lavoro, a dispetto di ciò che accadeva prima, quando c’era più quantità. Ora il mio compito è quello di migliorare la qualità inerente il movimento del piede: ho lasciato le stampelle da 4 settimane, sto ritornando a camminare bene. Gli infortuni fanno parte del gioco: io vado avanti, e mi godo quello che ho: ora mi sento un vero e proprio leone dentro.”