Stadio Roma, settimane decisive | Ecco la situazione

Prossime settimane decisive anche per il futuro della Roma. La scelta del nuovo Stadio sarà legata al prossimo primo cittadino.

Il futuro Sindaco di Roma sarà importante anche per il futuro Stadio del club capitolino. Archiviata il progetto legato allo ‘Stadio della Roma’ in zona Tor di Valle, i Friedkin adesso stanno vagliando le altre ipotesi su come e dove costruire la casa del futuro della società giallorossa. Le zone rimaste dovrebbero essere quelle di Ostiense, Pietralata, Tor Vergata e Tiburtina, ma la scelta finale quasi sicuramente verrà scelta anche con il prossimo primo cittadino di Roma. Nei giorni domenica 17 e lunedì 18 ottobre ci sarà il ballottaggio tra i due candidati rimasti: da una parte Enrico Michetti e dall’altra Roberto Gualtieri.

Stadio Roma, la situazione

Entrambi considerano la costruzione dello Stadio un piano strategico anche per la città. Roberto Gualtieri avrebbe individuato una squadra a cui delegare il dossier, guidata dall’ex capogruppo in Campidoglio del Pd Giulio Pelonzi, mentre Enrico Michetti ha più volte espressamente detto che sarà necessario accelerare i tempi burocratici: “La vicenda dello Stadio della Roma va affrontata al più presto. Entro 100 giorni dalle elezioni mi impegno a far deliberare il pubblico interesse e quindi a dare avvio alla procedura per la realizzazione dello Stadio”.