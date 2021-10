Verso Juve-Roma, guai per Allegri | Positivo al Covid

Alla vigilia della finale di Nations League arriva la comunicazione ufficiale relativa allo stop di un giocatore della Juventus.

Fine settimana senza campionato, a causa della sosta per le partite delle Nazionali. Dopo le semifinali della Nations League, che hanno visto Francia e Spagna eliminare rispettivamente Belgio e Italia, nella giornata di domani si svolgeranno le ultime due gare del torneo. Alle 15 gli Azzurri di Roberto Mancini sfideranno il Belgio per la finalina valida per il terzo posto. In serata, poi, la finalissima tra Francia e Spagna.

Dopo gli impegni delle Nazionali i giocatori impegnati con le rispettive selezioni faranno ritorno ai propri club. La testa in casa Roma è già proiettata alla grande sfida che attende i giallorossi alla ripresa del Campionato. Domenica 17 infatti all’Allianz Stadium la squadra di José Mourinho affronterà la Juventus. Un match del quale certamente non farà parte un giocatore importante per il gruppo bianconero, appena fermato dalla positività al Covid e costretto anche a saltare la finale di Nations League.

Juve-Roma, guai per Allegri | Un caso di Covid nella Juve

La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa dalla Federazione Francese: Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid. Per questa ragione il centrocampista non prenderà parte alla finale di Nations League di domani sera contro la Spagna. Nel comunicato ufficiale diramato dalla Federazione si legge che il calciatore è stato posto in isolamento e che non raggiungerà Milano, sede della finale, insieme ai suoi compagni. Una notizia importante anche in chiave Roma: è infatti scontata, a questo punto, l’assenza del francese anche nella sfida di domenica sera. Un problema cui dovrà ovviare Massimiliano Allegri, privato di uno dei suoi centrocampisti.