Calciomercato Roma, irrompe il Milan | Sfida a tre per l’affare a zero

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa del Milan che rovina i piani di Pinto: il guanto di sfida è stato lanciato.

le vie del mercato sanno essere essere infinite, così come i tentacolari intrecci tra i top club. E così Milan e Roma potrebbero vedere nell’assalto ad Azmoun un terreno di scontro piuttosto importante, dal momento sul “Messi iraniano”, come è soprannominato titanicamente in patria, avrebbe messo gli occhi anche Maldini, deciso a rinforzare un reparto che in questo primo scorcio di stagione ha offerte poche garanzie da un punto di vista fisico, ma che ha visto la sfolgorante esplosione di Ante Rebic. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna e rilanciate da fichajes.net, i rossoneri, in coabitazione con l’Arsenal, starebbero spingendo sull’acceleratore in questa direzione, per provare a trovare un’intesa con il suo entourage in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Roma, anche Arsenal e Milan su Azmoun: i dettagli

Ricordiamo che il profilo di Azmoun era stato accostato con una certa insistenza alla Roma, prima che i giallorossi decidessero di virare con convinzione su Eldor Shomurodov. Posto che l’addio di Borja Mayoral a fine stagione, stando così le cose, sembra essere piuttosto scontato, non è detto che Pinto non si cauteli alimentando la pista per l’attuale attaccante: potrebbe configurarsi una vera e propria asta, fermo restando che il diretto interessato non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.