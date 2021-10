Calciomercato Roma, muro Real | Via libera per il colpaccio: che assalto!

By

Calciomercato Roma, il muro del Real Madrid mischia le carte in tavola: c’è il via libera per l’assalto al bomber.

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma sono tante le operazioni di cui si cominciano ad avvertire i primi sentori. Chiaramente il valzer degli attaccanti monopolizzerà, come è quasi sempre avvenuto, la maggior parte dei rumours e delle indiscrezioni, catalizzando spasmodicamente l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa la Roma, che la scorsa estate è intervenuta molto per rimpolpare il reparto offensivo, “sconvolto” dall’addio di Edin Dzeko: alla fine sono arrivati Shomurodov ed Abraham, con il minutaggio di Borja Mayoral che si è drasticamente ridimensionato.

Ecco perché negli ultimi giorni è tornata prepotentemente di moda l’indiscrezione secondo la quale lo spagnolo sarebbe al passo d’addio, con i giallorossi che non avrebbero nessuna intenzione di esercitare il riscatto dal Real Madrid al termine di questa stagione, che si aggira sui 20 milioni di euro. Il calciatore, che già qualche mese fa aveva espresso il proprio disappunto per la situazione venutasi a creare, avrebbe cominciato a tastare il terreno, per trovare una squadra che gli possa garantire maggiore minutaggio. E lo scenario Mayoral si intreccia inestricabilmente con la situazione Vlahovic.

Calciomercato Roma, muro Real per Jovic: la Fiorentina vira su Mayoral?

Secondo quanto riportato da “La Nazione“, i buoni rapporti tra la Fiorentina e Davide Lippi, entourage del calciatore, potrebbero favorire il possibile passaggio di Mayoral sotto l’ombra della Fiesole, dopo che Commisso ha deciso di interrompere ogni tipo di negoziazione con gli agenti di Dusan Vlahovic. La virata su Mayoral potrebbe essere spiegata alla luce anche del muro eretto dal Real Madrid per Jovic per il quale, a dispetto delle poche apparizioni brillanti di cui si è reso protagonista, i Blancos non sembrano disposti a fare sconti.