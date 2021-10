Calciomercato Roma, occasione dalla Premier | Mou lo voleva al Tottenham

Calciomercato Roma, occasione dalla Premier League: Mou l’anno scorso lo voleva già al Tottenham. Il calciatore è in uscita

C’è un calciatore dell’Arsenal che potrebbe fare al caso della Roma. E no, non si tratta di Xhaka, che ormai è un ex obiettivo giallorosso. Ma di un altro elemento, in uscita dai Gunners, che Mourinho l’anno scorso, quando guidava il Tottenham, voleva nella sua squadra. Classe 1997, avrebbe già chiesto la cessione al suo club. Che già a gennaio potrebbe valutare tutte le offerte che potrebbero arrivare.

Maitland-Niles, centrocampista inglese dell’Arsenal, va in scadenza di contratto nel 2023, ma intenzione, di rinnovare, soprattutto se in panchina dovesse rimanere Arteta, non ne ha. L’anno scorso è andato al West Brom, visto che di spazio ne aveva davvero poco, e a gennaio potrebbe nuovamente ripartire. Al momento, in Premier League, ha messo a referto cinque presenze. E Arteta lo ha anche utilizzato come esterno destro. Lì, in quel ruolo, Mou ha anche dei problemi che potrebbe risolvere con il 24enne.

Calciomercato Roma, occasione Maitland-Niles

Potrebbe essere un’occasione importante. Anche perché, Mourinho, ha già fatto vedere di credere molto nei possibili arrivi dalla Premier League, soprattutto perché abituati a un calcio più fisico e di lotta: caratteristiche che lo Special One chiede ad ogni suo calciatore. Ed è soprattutto per questo motivo che Villar non gioca mai, e che Diawara fa fatica a trovare spazio. Il tecnico portoghese, oltre a gente esperta, chiede corsa e grinta. E adesso, in rosa, ce le hanno solamente Veretout e Cristante. Oltre a Darboe, che ha convinto Mou.

Vedremo a gennaio quale potrebbe essere l’evoluzione. Pinto potrebbe anche spingere per il prestito con diritto, cercando di capire quali siano le reali possibilità del calciatore nel momento in cui si dovesse confrontare con il calcio italiano. Una situazione, comunque, in divenire.