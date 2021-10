Calciomercato Roma, scippo a Paratici | Concorrenza da ex

Calciomercato Roma, scippo a Paratici e concorrenza da ex per Tiago Pinto, che punta al colpo a parametro zero per la prossima stagione

Tiago Pinto è pronto al colpo a parametro zero, scippandolo praticamente a Fabio Paratici, dirigente del Tottenham. C’è anche la Roma, come anticipato qualche settimana fa, sull’estremo difensore Joshua Oluwayemi, portiere ventenne degli Spurs, in scadenza di contratto nel 2022. Un colpo in prospettiva per il general manager giallorosso, che dopo Rui Patricio, ha intenzione di mettere completamente al sicuro i pali della Roma per le prossime stagione.

Ma c’è un fatto nuovo, proprio di queste ore. Ci sarebbe un’altra società sulle tracce del portiere. Una concorrenza da ex per il dirigente arrivato a gennaio alla corte dei Friedkin, visto che l’Evening Standard parla di un interesse del Benfica.

Calciomercato Roma, per Pinto un colpo doppio

Potrebbe essere un colpo doppio per il dirigente della Roma. Sì, perché potrebbe dare un dispiacere a Paratici e anche alla sua ex squadra. Una soddisfazione quindi per Pinto, che cercherà in tutti i modi di prendere il portiere. Anche perché potrebbe arrivare a Trigoria senza sganciare un euro, e questo è sicuramente un fatto da non sottovalutare.

Vedremo nei prossimi mesi quale sarà lo sviluppo della situazione. Certamente, in questo periodo, Paratici potrebbe anche tentare di proporre un nuovo contratto per non perdere un elemento del quale si dice un gran bene. Ma senza dubbio, al momento, le sensazioni sono negative per gli Spurs, che avrebbero capito la difficoltà di un possibile prolungamento.