Calciomercato Roma, il prezzo è folle | Pinto avvisato

Calciomercato Roma, Pinto è avvisato: il prezzo fissato è folle. Servono, secondo quanto riportato da A Bola, 80 milioni di euro

Il prezzo è davvero folle. Incredibile quasi. Perché il Porto, che detiene il cartellino del calciatore, chiede almeno 80 milioni di euro. Il tutto, perché, durante l’estate, è stato uno dei migliori in Copa America con la sua Colombia e alla fine si è preso anche il titolo di capocannoniere insieme a Messi. E proprio nella bella stagione appena andata in archivio, si pensava che la Roma lo potesse davvero prendere per 25 milioni: poi non se ne fece nulla.

Adesso dal Portogallo fanno sapere che il Porto, di milioni, ne vorrebbe almeno ottanta per cederlo. Una cifra folle, quasi impresentabile per un calciatore che ha giocato solamente nel campionato portoghese e che, oltre un’annata comunque importante, non è riuscito a fare benissimo.

Calciomercato Roma, Pinto è avvisato

Pinto, quindi, è avvisato. Anche se a cifre del genere non si tratta più di un affare ma di un investimento quasi al buio. Il Barcellona altra squadra che sarebbe interessata al calciatore, si è già tirata fuori dalla possibile occasione di mercato. Che proprio occasione non è. Luis Diaz, a queste cifre, diventa un elemento da lasciare stare. Anche perché, come detto, la sua è stata un’esplosione importante sì, ma quasi del tutto inaspettata.

La Roma, così come altri club, con una cifra del genere, potrebbe prendere diversi elementi in grado di fare la differenza. Un centrocampista centrale importante, e anche un difensore che possa andare a completare il reparto giallorosso.