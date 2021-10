Calciomercato Roma, arriva subito | Tempi e cifre del colpaccio

Mentre Tiago Pinto monitora il calciomercato in vista di gennaio arrivano novità su un importante obiettivo della Roma.

Quarto posto in Serie A e primato a punteggio pieno nel girone C di Conference League. Questi i risultati ottenuti prima della sosta dalla Roma di José Mourinho. L’allenatore può dirsi soddisfatto del lavoro svolto in questo primo scorcio della sua esperienza giallorossa. La squadra ha messo in evidenza carattere e voglia di raggiungere risultati importanti.

Ora si apre una nuova, delicata fase. Che passa necessariamente attraverso la consolidazione delle certezze fin qui raggiunte per un ulteriore step di crescita. Per fare tutto questo, Mourinho potrà contare sul pieno supporto della società. Che dopo il gran lavoro svolto durante il calciomercato estivo è pronta ad intervenire nuovamente alla riapertura delle trattative di gennaio. Il General Manager Tiago Pinto ha le idee chiare: il primo obiettivo del club non è mai stato così vicino.

Calciomercato Roma, Zakaria a un passo | Cifre e tempi del suo arrivo

Dopo aver monitorato il mercato dei centrocampisti a lungo, Pinto e Mourinho hanno deciso: è Denis Zakaria la priorità assoluta della Roma. Il centrocampista svizzero risponde in pieno alle esigenze dell’allenatore portoghese e rappresenta anche un’ottima opportunità di mercato. La scadenza di contratto nel giugno 2022 mette infatti il Borussia Monchengladbach in una posizione di debolezza al tavolo delle trattative. Il nome del mediano circola ormai da tempo, ma secondo Il Corriere della Sera gli ultimi giorni avrebbero portato a due importanti novità. La prima: l’affare si potrà chiudere a una cifra inferiore a 10 milioni di euro. Il club tedesco sembra ormai essersi rassegnato alla prospettiva di perdere il giocatore a prezzo di saldo. La seconda: in casa Roma, Zakaria ha la precedenza su qualunque altra operazione, cessioni comprese. Questo significa che Pinto proverà a chiudere l’affare nei primi giorni di calciomercato, indipendentemente dagli addii di Diawara e Villar, al contrario di quanto accaduto in estate. Una volta regalato il nuovo mediano a Mourinho, la dirigenza si concentrerà sulle partenze degli esuberi.