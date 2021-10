Calciomercato Roma, la Premier chiama | Affare da 15 milioni

La Roma si prepara a rifare il look al proprio centrocampo. Per farlo, ha fissato il prezzo di uno dei calciatori in uscita.

Porte girevoli nel centrocampo della Roma. L’ottimo avvio di stagione dei giallorossi ha messo in evidenza alcune delle esigenze di José Mourinho, convinto della necessità di rinforzare la squadra in alcuni reparti. Primo tra tutti certamente il centrocampo. In questo primo scorcio di stagione infatti l’allenatore portoghese ha puntato quasi esclusivamente sulla coppia di titolari formata da Cristante e Veretout.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta in uscita | Tesoretto in arrivo

La necessità di garantire ai due mediani un’alternativa di livello è evidente. La Roma è destinata a giocare molte partite – questo l’auspicio di Mourinho che intende andare il più lontano possibile in Conference League. Affrontare l’intera stagione con soltanto due titolari e con il giovane Darboe come sostituto non è pensabile. D’altra parte gli altri due centrocampisti – Villar e Diawara – non soddisfano il tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio sempre più vicino | Tre club pronti all’assalto

Calciomercato Roma, addio a centrocampo | Fissato il prezzo

Non è un mistero che in casa giallorossa si guardi al calciomercato di gennaio soprattutto con l’obiettivo di inserire in rosa un centrocampista di grande valore. E se sul fronte Zakaria arrivano importanti novità, è chiaro che qualcuno dovrà partire per far spazio al centrocampista svizzero. La Roma è aperta ad ogni opzione ma non intende svendere calciatori ritenuti comunque di grande prospettiva. Nel caso di Diawara, ad esempio, la società giallorossa fa una valutazione del cartellino di circa 15 milioni di euro. Secondo gianlucadimarzio.com il centrocampista gode di un’ottima considerazione in Premier League. In particolare su di lui si starebbe concentrando l’attenzione di West Ham e Leicester. A Trigoria l’obiettivo è di monetizzare al meglio il suo eventuale addio e Pinto non intende cedere a prezzo di saldo.