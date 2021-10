Calciomercato Roma, altro rinnovo e poi stop | La strategia dei Friedkin

Dopo il rinnovo di Pellegrini la dirigenza giallorossa è stata raggiunta dalle richieste di diversi procuratori. A Trigoria però non hanno fretta.

L’obiettivo di Dan e Ryan Friedkin è chiaro sin dal giorno del loro arrivo nella Capitale: costruire, pezzo dopo pezzo, una Roma sempre più forte. La realizzazione di una squadra capace di lottare stabilmente ai vertici del calcio internazionale, però, non è operazione che si possa portare a termine in poco tempo. Per questo i nuovi padroni della Roma hanno cominciato a lavorare a un piano di crescita nel tempo.

Un piano organizzato grazie al lavoro della dirigenza e del General Manager Tiago Pinto. La scelta di José Mourinho rappresenta la garanzia sulle intenzioni di crescita della proprietà. L’allenatore verrà aiutato con una serie di innesti che già a partire da gennaio punteranno a rinforzare la squadra. Parallelamente si lavora al potenziamento di quello spirito di appartenenza fondamentale per il lavoro di Mourinho. Il rinnovo di Capitan Pellegrini è il primo mattone in questa direzione. Dopo di lui, arriveranno altre conferme. Ma ogni cosa a suo tempo.

Calciomercato, la Roma frena sui rinnovi | La situazione

Dopo la firma di Lorenzo Pellegrini, l’agenda di Tiago Pinto prevede il rinnovo di diversi altri elementi fondamentali della rosa giallorossa. Calciatori importantissimi in campo e nello spogliatoio. Elementi indispensabili per la costituzione di un’ossatura che sia profondamente legata ai colori giallorossi. Ciò nonostante l’input dato dai Friedkin a Pinto è chiaro: la Roma non ha fretta. L’eccezione è rappresentata dal contratto di Darboe, ormai pronto da settimane. Per il resto la parola d’ordine è calma. Quelle di Zaniolo, Veretout, Mancini, Cristante sono situazioni che verranno affrontate nei prossimi mesi. I quattro sono ritenuti dei pilastri dalla società. Ma i loro contratti sono in scadenza nel 2024. Un dettaglio che fa sì che di rinnovi ed adeguamenti si possa parlare a bocce ferme alla fine della stagione. Lo sottolinea oggi Il Tempo, che spiega come il club abbia cortesemente rimandato i discorsi con i vari procuratori presentatisi a Trigoria nelle ultime settimane.

Su Zaniolo saranno necessarie anche valutazioni, inevitabili, sulla tenuta fisica del ragazzo. Tanto lui quanto Veretout discuteranno il rinnovo soltanto tra qualche mese, ferma restando la volontà della Roma di prolungare i loro contratti. Discorso leggermente diverso per Mancini e Cristante. Mourinho li considera elementi cruciali dello spogliatoio e trovare un accordo economico con loro non dovrebbe essere un problema. Entrambi sono intenzionati a rimanere a lungo e quando ci si sederà attorno a un tavolo, le trattative non dovrebbero andare troppo per le lunghe.