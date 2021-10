Calciomercato Roma, Newcastle pigliatutto | Affare a rischio

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio: il doppio colpo non è mera utopia. Tiago Pinto è avvisato: ecco il piano.

La notizia dell’acquisizione di un fondo saudita della proprietà del Newcastle rivoluzionerà in maniera tangibile molti degli affari che potrebbero nascere da qui fino all’apertura delle sessioni di calciomercato. Non è un caso che anche il profilo di Antonio Conte sia stato accostato ai Magpies: segno evidente che qualcosa cambierà, a stretto giro di posta. Così n on deve sorprendere che ai bianconeri, da qui in avanti, saranno accostati molti calciatori: la volontà della nuova proprietà è quella di rinforzare la rosa, e il tutto passa dall’acquisto di calciatori che possano innalzare il tasso qualitativo dell’organico.

Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri: il Newcastle monitora Umtiti

Secondo quanto riportato da todofichajes.net, due dei prossimi colpi del Newcastle potrebbero essere Coutinho ed Umtiti. Quest’ultimo era stato accostato anche alla Roma, dal momento che il difensore francese non rientra più nei piani del Barcellona, disposto a privarsene rescindendo unilateralmente il contratto: occasione molto ghiotta, per certi aspetti irripetibili, che ha mobilitato l’interesse di molti club in giro per l’Europa. Umtiti era desideroso di giocarsi le proprie chances con la maglia blaugrana, ma i catalani, avviando una politica volta al ringiovanimento della rosa e alla decurtazione del monte ingaggi, non intendono puntare più su di lui: staremo a vedere quello che succederà.