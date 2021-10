Milan-Roma, i rimpianti rimangono: le giallorosse meritavano di più

Milan-Roma, rimangono i rimpianti per i giallorossi, che meritavano di più dalla trasferta lombarda. La prima, in meno di una settimana

Meritava di più la Roma. Meritava un risultato diverso rispetto all’1-1 venuto fuori dalla trasferta di Milano contro le rossonere di Ganz. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno giocato un ottimo primo tempo, per poi calare leggermente a inizio ripresa, e chiudere in crescendo, cercando in tutti i modi la possibile vittoria. Ma così non è stato, purtroppo, con la Roma che si è dovuta accontentata di un pari, il primo della stagione.

Milan-Roma, cosa manca alle giallorosse

La gara di oggi ha fatto capire un paio di cose. La prima: la Roma ha davvero bisogno di Manuela Giugliano, che contro la Juve, e contro la sua ex squadra, oggi, è stata fuori per infortunio. Dai sui piedi partono le migliori giocate, quasi sempre illuminanti. La sua sostituta, Thaisa Moreno, gioca troppo all’indietro. E la Roma non riesce quindi ad accelerare. Una pecca.

In questo momento, lì davanti, come unico riferimento offensivo, gioca Valeria Pirone, che merita, comunque una maglia da titolare: l’ex Sassuolo lotta, sempre, in ogni zona del campo. E forse è davvero questo il problema, visto che al momento ha fatto solamente un gol in questa stagione. Zero invece quelli di Paloma Lazaro, che l’anno scorso invece era partita alla grande. Bene, serve maggiore concretezza sotto porta, anche perché, le occasioni, vengono create.

Sabato si torna a Milano

E sabato ci torna a Milano, per recuperare la partita contro l’Inter rinviata per Covid. L’occasione giusta per conquistare la quarta vittoria in stagione, contro una formazione, quella nerazzurra di Rita Guarino, che vive un momento nerissimo. Spugna ha una squadra che può fare il colpaccio. E cercherà di prendersi i tre punti in tutti i modi per avvicinare la vetta della classifica.