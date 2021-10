Juve-Roma, sospiro di sollievo | A disposizione di Mou

Tra sette giorni la Roma sarà attesa dalla trasferta sul campo della Juventus. Dal ritiro della Francia è arrivato l’allarme Covid, dopo la positività di Rabiot.

Mancano sette giorni alla sfida ad alta tensione dell’Allianz Stadium, domenica 17 ottobre si gioca Juventus-Roma. Nello stadio che in questi minuti sta ospitando la nazionale di Roberto Mancini si affronteranno giallorossi e bianconeri, non senza problemi di formazione. Se Mourinho non può star sereno, dopo l’ennesimo infortunio in difesa, se la passa male anche Max Allegri, tante defezioni tra le fila bianconere.

Week-end dedicato alla sosta Nazionali, che ha portato cattive notizie in casa Juve riverberate anche in quel di Trigoria. La tegola per Allegri è arrivata dal ritiro della Francia, dove Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid. Niente finale di Nations League per lui, che non sarà a disposizione nella super sfida di campionato. I timori giallorossi si stavano facendo concreti per il compagno di Nazionale del centrocampista juventino, Jordan Veretout.

Sospiro di sollievo in casa Roma, disponibile contro la Juve

A seguito della positività di Adrien Rabiot, tutta la Francia si è sottoposta ad un giro di tamponi, altissimo il rischio di contagio per la squadra. Rischio scongiurato per Jordan Veretout, il centrocampista giallorosso è risultato negativo al tampone. Sospiro di sollievo per Mourinho, il francese è il perno del centrocampo giallorosso. Il numero 17 sarà dunque a disposizione del tecnico portoghese, al contrario di Smalling incappato nell’ennesimo guaio muscolare. Da valutare l’impiego di Vina, molto in dubbio visto il rientro dal Sud America a ridosso della vigilia della gara. Problema questo condiviso anche in casa Juve, Allegri quasi sicuramente non schiererà dal 1° i suoi laterali brasiliani.