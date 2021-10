Roma, l’impatto dei giallorossi con le Nazionali | Abraham inarrestabile

Roma, questo il resoconto delle prestazioni dei giallorossi con le casacche delle rispettive Nazionali.

Dopo il tour de force affrontato dai giallorossi da metà settembre, è arrivata la seconda pausa delle Nazionali per le fasi finali di Nations League (per quanto riguarda Francia, Belgio, Italia e Spagna) e per continuare il percorso valevole l’approdo al prossimo mondiale in Qatar.

Stasera, alle ore 20.45. si affronteranno in finale Spagna e Francia, dopo che gli iberici si siano imposti sull’Italia e che gli uomini di Deschamps abbiano avuto ragione della nazionale belga. Per quanto concerne i giallorossi impiegati in questi impegni, riportiamo di seguito un resoconto delle loro uscite in rappresentanza del proprio Paese di nascita.

Roma, vulcano Abraham: il bomber giallorosso in gol con l’Andorra

Dopo il grandioso impatto avuto sul nostro campionato, il nuovo bomber capitolino è riuscito a strappare anche la convocazione con la Nazionale inglese. L’approccio è stato dei migliori, grazie alla prestazione messa in campo contro l’Andorra, chiosata da una rete su assist al bacio di Sancho.

Per quanto concerne gli altri giallorossi, Shomurodov ha giocato 62 minuti nella gara contro la Malesia mentre Diawara e Darboe hanno collezionato 90 minuti con le casacche di Guinea e Gambia. Medesima la situazione di Marash Kumbulla che, nonostante la scarsa continuità trovata finora, è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto nella sfida tra Albania e Ungheria.