Roma, al via la campagna abbonamenti | Prezzi e modalità d’acquisto

Roma, il club ha annunciato tramite i propri canali l’ufficialità di un’iniziativa di cui tanto si era vociferato nei giorni precedenti.

L’inizio della nuova stagione calcistica ha permesso di riassaporare il gusto di una semi-normalità che tanto era mancata nell’ultimo anno e mezzo. Merito dei progressi medici e scientifici nonché dell’aumentata consapevolezza rispetto a un virus che tanto ha spaventato ma che attualmente appare molto più controllabile rispetto al passato.

Ciò si è riflesso in una serie di scelte che hanno progressivamente permesso di raggiungere una condizione molto vicina a quella precedente alla fase pandemica, seppur con le dovute e necessarie precauzioni. Da inizio anno, l’Olimpico, così come numerosi stadi di Italia e d’Europa, ha registrato una saturazione della capienza messa a disposizione.

Un altro passo in avanti è stato fatto due giorni fa quando è stato approvato il decreto relativo all’aumento della disponibilità dei posti portato al 75%. Ciò ha catalizzato, nel mondo Roma, la possibilità di annunciare la novità di cui anticipato qualche giorno fa.

Roma, al via la campagna “Per innamorarsi ancora”: prezzi e modalità degli abbonamenti

Nella mattinata di oggi, domenica 10 ottobre, la Roma ha quindi annunciato tramite il proprio sito le modalità di acquisto e i prezzi per la campagna abbonamenti, valevole per i rimanenti 17 match della stagione.

I prezzi partono dai 14 euro a partita e la possibilità di esercitare l’acquisto inizierà domani, lunedì 11 ottobre, alle ore 11. Da questa data, fino a giovedì 14, gli abbonati alla stagione di Serie A 2019-2020 avranno la possibilità di confermare il vecchio abbonamento. Parallelamente, ci sarà l’opportunità di acquistare nuovi pacchetti sui posti risultanti liberi.

Dalle ore 12 di giovedì saranno poi resi disponibili i rimanenti posti non confermati dai vecchi Abbonati. Lodevoli, infine, le promozioni che permetteranno agli over 65 e agli Under 16 di stipulare degli accordi di maggiore convenienza. Ai primi sarà riservata la comoda tariffa di 335 euro in Tribuna Tevere (Nord e Sud) e in Tribuna Monte Mario (Sud e Top Sud). 239, invece, la somma per i nati a partire dal 2006 per i medesimi settori.

Agli Under 25 sarà invece concessa la possibilità di abbonarsi in Distinti Sud a 235 euro.