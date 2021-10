Allarme rientrato, recupero lampo contro la Roma

Buone notizie per Pioli, dopo l’allarme infortunio arrivato dalla Nazionale. In queste ore è stato escluso il lungo stop, rientra contro la Roma.

L’Italia di Roberto Mancini è in campo in questi minuti, all’Allianz Stadium di Torino contro il Belgio. Mentre gli azzurri giocano la finale di consolazione della Nations League, arrivano buone notizie in casa Milan, dopo l’allarme arrivato ieri pomeriggio. Davide Calabria aveva abbandonato il ritiro azzurro dopo un problema muscolare accusato in allenamento.

Era partito immediatamente l’allarme terzino in casa rossonera, Pioli deve fare a meno anche di Alessandro Florenzi almeno fino ai primi di novembre. Allarme parzialmente rientrato nelle scorse ore, l’infortunio non sembra per nulla grave, nessuna lesione ha interessato il muscolo. Nessun lungo stop dunque, ecco la situazione in casa rossonera.

Rientra l’allarme in casa Milan, recupero lampo

Rientra l’allarme terzino destro in casa Milan, può sorridere Stefano Pioli in vista del ritorno in campo. Nessuna lesione muscolare per Davide Calabria, che aveva sentito dolore in allenamento ieri pomeriggio. Tra domani e dopodomani verranno eseguiti ulteriori esami strumentali, ma si esclude il grave infortunio. Quasi sicuramente il terzino salterà il primo appuntamento dei rossoneri, in casa contro l’Hellas Verona. La speranza del tecnico è di recuperarlo in vista dell’impegno Champions contro il Porto, il 19 ottobre. Appare scontata dunque la sua presenza nella grande sfida Roma-Milan, che si giocherà il 31 ottobre allo stadio Olimpico.