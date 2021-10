Calciomercato Roma, affare a rischio | “Addio” con lo scambio

Calciomercato Roma, il colpo in mediana potrebbe essere a rischio a causa della proposta di scambio che fa saltare il banco.

L’acquisto di un centrocampista continua a monopolizzare le strategie di mercato in casa Roma, con Tiago Pinto che sta portando avanti parallelamente diverse piste, per non farsi trovare impreparato nel momento in cui si riapriranno i battenti della prossima sessione invernale di contrattazioni. Che i giallorossi vogliano puntellare la mediana con almeno un acquisto ad hoc, è testimoniato dai rumours circa un possibile affondo per Denis Zakaria a stretto giro di posta, dal momento che il contratto dell’elvetico con il Borussia Mönchengladbach scadrà la prossima estate, e non ci sono novità per quanto concerne il rinnovo. Tuttavia, ai capitolini continua ad essere accostato con una certa insistenza anche il profilo di Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari e in odore di cessione già qualche mese fa.

Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per Nandez: scambio con Sensi?

Stando a quanto riferito dalla Spagna, però, e più nello specifico da todofichajes.com, sarebbero il Napoli ma soprattutto l’Inter le destinazioni più papabili della mezzala ex Boca, la cui valutazione si attesterebbe sui 20-25 milioni di euro. Soldi che l’Inter punterebbe a ridurre attraverso l’inserimento di una contropartita gradita ai sardi: in quest’ottica, si sta valutando la possibilità di imbastire una trattativa “offrendo” Stefano Sensi, falcidiato dagli infortuni sia la scorsa stagione, che in questa appena cominciata. Tuttavia, occhio al possibile assalto dei partenopei, a maggior ragione se i campani dovessero privarsi di un tassello.