Calciomercato Roma, Mkhitaryan testa da vicino il possibile rinforzo dei giallorossi. Il presente e il futuro dei giallorossi in campo stasera

C’è Romania-Armenia questa sera, una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, e in campo dal primo minuto c’è anche Mkhitaryan: il giallorosso cercherà di trascinare la propria nazionale verso un risultato positivo, anche se è tutt’altro che facile contro una squadra che ancora ha qualche speranza di raggiungere un piazzamento per poi giocarsi il tutto per tutto anche nei playoff.

L’attenzione, comunque, è verso un’altra situazione: dall’altro lato, sempre dal primo minuto, c’è anche Hagi: un obiettivo dei giallorossi, che lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione. Mkhitaryan, che lo vedrà da vicino stasera, potrebbe anche dare delle indicazioni a Pinto su quello che potrebbe essere un rinforzo. Dall’alto della sua esperienza, l’armeno, ha sicuramente più probabilità di colpire nel segno rispetto a tanti osservatori che al calcio non hanno mai giocato.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, lascia il ritiro della Nazionale | Presenza a forte rischio

Calciomercato Roma, Hagi contro Mkhitaryan

Hagi, 22 anni, in forza ai Glasgow Rangers, è un elemento sul quale Tiago Pinti ci ha messo da un po’ di tempo gli occhi. Non solo ha caratteristiche tecniche importanti, ma dalla sua ha anche la giovane età e sicuramente il fatto di avere degli ampi margini di miglioramento. Un profilo che Mourinho potrebbe modellare a suo piacimento e che potrebbe far crescere in maniera esponenziale nelle prossime stagioni.

Gli attestati di stima, sotto questo aspetto, nei confronti dello Special One, sono sicuramente tanti. Da Mancini a Abraham, tutti sono dalla part del portoghese che dimostra di essere sempre uno dei migliori. E chissà che Pinto non gli regali un nuovo giocatore da far esplodere. Chissà. E chissà che Mkhitaryan non arrivino feedback positivi per dare un’accelerata all’operazione.