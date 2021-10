Calciomercato Roma, svolta a centrocampo | Lo porta Totti

Calciomercato Roma, sarebbero emerse delle interessantissime novità relative alla situazione del centrocampo giallorosso.

Inutile ribadire come questo sia il reparto in cui la Roma abbia palesato più difficoltà. Ne sono una testimonianza anche le esplicite richieste di “Mou” e le scelte fatte in mediana in queste prime uscite stagionali.

Da queste ultime si è compreso come egli non abbia grande considerazione di diversi giocatori militanti in questa zona di campo e le reiterate esclusioni di profili quali Villar o Diawara hanno lasciato intendere come urga un acquisto a gennaio.

Il nome in pole position da diverso tempo è quello di Denis Zakaria ma in queste ore sarebbe stato nuovamente accostato all’orbita capitolina un giocatore di cui si era parlato già a giugno.

Calciomercato Roma, ecco il vecchio pallino Kokcu: può arrivare così

Si è tornato in queste ore infatti a parlare del giovane centrocampista del Feyenord, Orkun Kokcu. Si tratta di un giocatore con caratteristiche fisiche importanti che lo hanno reso una mezz’ala dall’ottimo fiuto offensivo in Eredivisie.

Dopo il silenzio degli ultimi mesi, il suo nome è stato nuovamente accostato alla Roma, come riportato anche dal portale olandese “Voet Balzone“. A detta di quest’ultimo il classe 2000 ha un valore di 12 milioni di euro ed è stato seguito in passato anche da Milan, Lazio, Arsenal, Lione e Siviglia.

L’aspetto più importante riguarda però l‘ingerenza di Francesco Totti all’interno di un’ipotetica trattativa. A detta dei fiamminghi, infatti, lo storico capitano giallorosso potrebbe avere un importante contributo ed indirizzare il centrocampista nella squadra di cui è tifoso e da anni emblema.

Questo grazie alla grande fiducia nutrita nei suoi confronti dal padre ed entourage del turco, che recentemente ha ammesso sulla propria pagina Instagram di essere in procinto di stringere una collaborazione proprio con l’agenzia dell’Eterno giallorosso, CT10.

E chissà, seppur da non tesserato, che Totti non possa tornare nuovamente ad essere decisivo per il bene di una squadra che, in un modo o dell’altro, farà sempre parte di lui.

Seguiranno aggiornamenti.