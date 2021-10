Calciomercato Roma, salta tutto | Chiusura totale

Riflettori puntati sul prossimo calciomercato di gennaio in casa Roma, dove Tiago Pinto è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho.

Il calciomercato in casa Roma non si chiude mai, Tiago Pinto è già al lavoro in vista della finestra di riparazione. Nonostante manchino oltre due mesi al mercato di gennaio già si va delineando la strada che il GM portoghese vorrà tracciare per puntellare la rosa a disposizione del connazionale Mourinho. La coperta è piuttosto corta in alcuni ruoli, gli obiettivi sono ben delineati.

Nuovo centrocampista ma non solo, diverse le priorità in casa Roma. Mentre per il rinforzo in mediana sembra ben avviata la trattativa per Zakaria, rimane ancora scoperto il ruolo di terzino destro. Manca un vice-Karsdorp a Mourinho, che ha fatto capire in tutti i modi di non avere alternative in rosa. Totalmente bocciato Bryan Reynolds, il laterale statunitense è un vero e proprio oggetto del mistero finora. Le voci di mercato suggerivano di guardare nuovamente in Olanda, ma oggi arriva una brusca frenata in casa Ajax.

Calciomercato, chiusura totale alla cessione | Muro Ajax

Nei giorni scorsi era circolato con insistenza il nome di Noussair Mazraoui, terzino 24enne in forza all’Ajax e nella nazionale marocchina. Ma la trattativa ipotetica ha subito una frenata, probabilmente decisiva, secondo quanto riportato dal sito Laroma24.it . Ci ha pensato in prima persona Marc Overmars, direttore sportivo degli olandesi, a spegnere le speranze: “Mazraoui non partirà a gennaio. Vogliamo tenerlo con noi e puntiamo al rinnovo di contratto.” Lapidario il responsabile di mercato dei lancieri, un nodo da sciogliere tutt’altro che semplice a questo punto per Tiago Pinto. Gli occhi della Roma dovranno posarsi altrove per trovare un rincalzo adeguato a Rick Karsdorp.