Calciomercato Roma, Newcastle scatenato | Prende il pupillo di Mou

La Roma tornerà in campo domenica sera e le attenzioni si concentrano sul calciomercato di gennaio. Il Newcastle ha in mano il pupillo di Mou.

La Roma è pronta a rituffarsi in campionato, alle porte una sfida elettrizzante. Domenica sera i giallorossi scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus, una sfida dal sapore speciale per Josè Mourinho. Entrambi i tecnici dovranno fare i conti con diverse defezioni, tra infortuni e rientri al limite dal Sud America. Le attenzioni in casa giallorossa si concentrano anche sul calciomercato di gennaio, tanti movimenti previsti nella finestra di riparazione.

Tra le assenze sicure in casa Roma ci sarà quella di Chris Smalling, il centrale difensivo ha accusato una lesione al flessore della coscia destra. Solo l’ultimo di una lunga lista di infortuni che lo hanno reso disponibile col contagocce negli ultimi mesi. Ne ha approfittato Roger Ibanez, il giovane brasiliano è diventato a tutti gli effetti il nuovo titolare di difesa al fianco di Gianluca Mancini, mentre non sembra convincere Kumbulla. Ecco perchè in vista di gennaio qualcosa si potrebbe muovere nel reparto, ma non arrivano buone notizie dalla Premier per lo Special One.

Il Newcastle è scatenato, caccia al pupillo di Mou

Tante trattative chiuse in Inghilterra dal tandem portoghese Mourinho-Pinto, il tecnico ha un vero e proprio pupillo nel Manchester United. Parliamo di Eric Bailly, difensore 27enne dal 2006 in forza allo United. Mou dedicò vere e proprie parole al miele per il centrale difensivo, di sicuro anche qualche pensiero di mercato. Il nazionale ivoriano vede il campo col contagocce, chiuso com’è dai titolari intoccabili Maguire e Varane. Ma in Inghilterra sono sicuri, il Newcastle ha messo le mani su Bailly. I Magpies sono saliti alla ribalta della cronaca per le ultime vicende societarie, un vero e proprio terremoto finanziario nella Premier League. E la nuova proprietà saudita ha tutte le intenzioni di smuovere tante trattative nel prossimo mercato di gennaio, una delle quali porta dritto a Bailly. A riportarlo è The Northern Echo.