Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Mou pesca dal Real

Bomba di mercato dalla Spagna, dove sono sicuri che Mourinho abbia messo gli occhi su un talento del Real Madrid. Carlo Ancelotti accetterebbe la cessione.

Si accendono i riflettori sul calciomercato di riparazione in tutta Europa ed arriva una bomba dalla Spagna in casa Roma. Nella penisola iberica sono sicuri che Mourinho voglia fare le cose in grande nella prossima sessione di mercato, sulla falsa riga di quanto fatto quest’estate. I giallorossi sono stati primi in Serie A per investimenti, col GM Tiago Pinto letteralmente scatenato sul fronte entrate ed uscite.

Le priorità della rosa giallorossa sono almeno due, piuttosto stringenti, il nuovo centrocampista, sfumato nella sessione estiva ed un terzino destro. Se per la zona mediana tutti gli indizi portano a guardare in Bundesliga, per la fascia difensiva manca ancora una trattativa ben avviata. Nel frattempo dalla Spagna arriva una notizia bomba, che disegna un asse caldo tra Roma e Real Madrid.

Bomba di mercato dalla Spagna, Mou pesca dal Real

A lanciare la notizia ci ha pensato il sito Elnacional.cat, in Spagna sono certi che Mourinho farebbe carte false per Marco Asensio. E secondo il sito citato la cessione del calciatore troverebbe il benestare del tecnico Carlo Ancelotti. Da sei stagioni nei blancos, Asensio ha un contratto in scadenza nel 2023 e tutti gli indizi portano a prevedere un gennaio caldissimo per quanto riguarda il suo futuro. Si parla di una valutazione importante, intorno ai 35 milioni di euro e la concorrenza non manca di certo. Tanti top club europei sul talento spagnolo nato a Malaga, tra cui anche il Milan in Serie A. Per Mourinho rappresenterebbe un colpo molto importante, in grado di spostare gli equilibri in campionato ed in Europa. Gennaio per il futuro di Marco Asensio sarà un mese chiave, Mourinho coccola il sogno di portarlo a Roma. Nome già accostato diverse volte ai giallorossi e prontamente sfumato in ogni sessione di mercato, chissà che la svolta non arrivi con lo Special One?