Calciomercato Roma, doppio inserimento | Ostacolo per Pinto

Calciomercato Roma, nel mirino di Pinto per tutta l’estate appena trascorsa, l’attaccante ha sempre più estimatori. Il gm ha due ostacoli

Nel corso dell’estate appena passata, si è parlato molto dell’attacco della Roma. Che, alla fine, è stato completato dagli arrivi di Shomurodov e Abraham, e dalla riconferma d Borja Mayoral. Certo, quest’ultimo, ormai ha la valigia in mano. Un po’ difficile a gennaio la sua partenza, ma senza dubbio la prossima stagione l’attaccante non la comincerà in maglia giallorossa. Da Mourinho è stato messo ai margini: lo Special One non lo schiera dall’inizio nemmeno in Conference League. Un segnale di rottura definitivo.

E allora Pinto deve comunque cercare un altro attaccante per la prossima stagione. Forse anche intervenendo nel mercato invernale, volendo anticipare i tempi. Il nome che circola è sempre quello di Azmoun, l’iraniano dello Zenit, che a giugno del 2022 va in scadenza. Piace eccome, a Tiago Pinto, il suo profilo. Ma all’orizzonte ci possono essere diversi ostacoli.

Calciomercato Roma, su Azmoun l’interesse di due club

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, su Azmoun ci sarebbe l’interesse di due nuovi club attratti dalla possibilità di prendere un attaccante importante senza spendere nemmeno un euro. Parliamo di Bayer Leverkusen e Lione, che ancora non avrebbero fatto partire i sondaggi, ma che lo avrebbero messo nel mirino fondamentalmente per il prossimo campionato, ma che potrebbero anche decidere di andare incontro alle richieste dello Zenit per gennaio.

Ovviamente la società russa non può chiedere la luna per il proprio tesserato, pensando soprattutto che a giugno lo perderebbe senza nessun introito. Ma un piccolo indennizzo potrebbe certamente sbloccare la situazione. Un doppio ostacolo quindi per Pinto che, ad Azmoun, non lo ha mai perso di vista.