Calciomercato Roma, Belotti ha deciso il suo futuro

La Serie A si prepara a vivere un valzer di grandi attaccanti. La Roma potrebbe rientrare in questo grande domino.

A pochi giorni di distanza dal caso Dusan Vlahovic – con il Presidente della Fiorentina Commisso che annunciava il mancato rinnovo dell’attaccante – un altro addio agita il mercato degli attaccanti di Serie A. Quello di Andrea Belotti. Il Capitano del Torino non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club granata. Ad affermarlo è stato lo stesso Presidente Cairo, che ha così dato il via ad un vortice di ipotesi di calciomercato.

Ipotesi che coinvolgono anche la Roma, visto che il numero 9 granata è stato accostato ai colori giallorossi in più di un’occasione. In particolare la sua candidatura potrebbe diventare di attualità in caso di partenza di Borja Mayoral – magari proprio con destinazione Firenze – nel mercato di gennaio. La finestra invernale rappresenterebbe infatti per Cairo l’ultima opportunità per incassare qualcosa dall’addio dell’attaccante.

Calciomercato Roma, Belotti ha deciso | La scelta per il futuro

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Andrea Belotti avrebbe le idee molto chiare sul proprio futuro. L’attaccante della Nazionale avrebbe già comunicato al proprio entoruage l’intenzione di trasferirsi al Milan alla scadenza del suo contratto con il Toro. Una scelta legata anche al tifo del giocatore, rossonero sin da piccolo. Dalle parti di Milanello la prospettiva è ritenuta interessante: Massara stima molto Belotti e valuta l’opportunità di ingaggiarlo in estate a parametro zero. Prima, però, il Milan dovrà fare una serie di valutazioni. Su tutte, alcune considerazioni sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese e Giroud, più Leao in rampa di lancio, le caselle offensive del Diavolo sono sulla carta tutte occupate. I primi sondaggi esplorativi da parte dei rappresentanti di Belotti comunque hanno confermato il possibile interesse rossonero. Per ora il Milan prende tempo: tra qualche mese si vedrà.