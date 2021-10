Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Salta la cessione

In casa Roma grande attenzione è rivolta al calciomercato invernale. Con una novità improvvisa.

L’avvio di stagione della Roma ha smentito una leggenda su José Mourinho, spesso definito difensivista. In realtà i numeri collezionati in giallorosso fino a questo momento propongono una realtà profondamente diversa. La Roma è infatti una delle squadre che produce più occasioni offensive.

A fronte di una fase difensiva sicuramente da migliorare, i giallorossi presentano un attacco assolutamente in salute. Lo dimostrano i dati parziali relativi a queste prime sette giornate di Serie A. La Roma tira molto in porta (16,2 tentativi di media a partita) ed è prima per calci d’angolo collezionati (46 in totale). Segno di una macchina offensiva che funziona bene e che con un pizzico di sfortuna in meno (leggi i 6 legni colpiti da Abraham) può diventare micidiale.

Calciomercato Roma, Mou vuole trattenerlo | Cessione a rischio

In questo contesto l’unico muso lungo del gruppo è quello di Borja Mayoral. Lo spagnolo gioca poco eppure Mourinho vorrebbe trattenerlo a Roma fino a fine stagione. A differenza di altri bocciati – Reynolds, Villar, Diawara – per i quali si cercheranno nuove sistemazioni, l’attaccante di proprietà del Real è ritenuto importante dal tecnico. Rimanere con soltanto due punte fino a fine stagione, ha detto in più occasioni Mourinho, sarebbe troppo pericoloso. Il punto però è che Borja vuole giocare di più. Finora ha messo insieme poche decine di minuti in campo e non è felice. E visto che, con ogni probabilità, a fine stagione sarà addio, tanto vale dal suo punto di vista anticipare la mossa. Starà al tecnico, ora, trovare la chiave per convincerlo a rimanere come terzo attaccante.