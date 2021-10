Calciomercato Roma, rebus spagnolo | Tripla opzione per gennaio

A due mesi dalla riapertura del calciomercato si infiammano le trattative per il reparto offensivo.

A poco meno di tre mesi dalla riapertura del calciomercato sono già molte le possibili trattative da seguire con attenzione. In casa Roma le priorità sono ben delineate: l’arrivo di un centrocampista e di un laterale destro di difesa sono i principali obiettivi di Tiago Pinto. Il General Manager giallorosso vuole rispettare gli impegni presi con Mourinho e consegnargli una squadra più forte già a gennaio.

Accanto a queste operazioni in entrata la dirigenza dovrà occuparsi anche della cessione di alcuni, ormai noti, esuberi. Da Reyonlds a Villar e Diawara: calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho e che dovranno salutare a gennaio. Diverso il discorso per Borja Mayoral. Lo spagnolo gioca poco ma l’allenatore non ha mai avallato una sua cessione. Eppure lo scontento dell’attaccante diventa sempre più complicato da gestire.

Calciomercato Roma, rebus Mayoral | Le opzioni

Mourinho è preoccupato dalla prospettiva di rimanere con due soli attaccanti fino a fine stagione. Ma i 41 minuti messi insieme fino ad ora non possono soddisfare un giocatore che, dopo la scorsa stagione, sembrava in rampa di lancio. Gli arrivi estivi di Abraham e Shomurodov – su cui la Roma ha investito complessivamente 60 milioni – fanno pensare che la sua storia nella Capitale sia destinata a concludersi a fine stagione. Se non prima: Mayoral vuole andar via, e le richieste per lui non mancano. Per Borja, come sottolinea oggi il portale spagnolo fichajes.com insistono le sirene dalla Liga: Levante e Betis vorrebbero riportarlo in patria. Per non parlare dell’ipotesi di un ritorno al Real: il Blancos sono ancora proprietari del suo cartellino. Se, come sostiene todofichajes.com, a gennaio dovessero salutare sia Jovic che Mariano Dìaz, la necessità di offrire ad Ancelotti un altro attaccante sarebbe evidente. E Mayoral, a quel punto, sarebbe il primo nome sulla lista. Tutte opzioni che Mayoral osserva con interesse in attesa di capire come poter uscire da una situazione che per lui è diventata pesante. E di capire come la Roma deciderà, eventualmente, di rimpiazzarlo.