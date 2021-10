Calciomercato Roma, si chiude a gennaio | Ecco l’offerta

Calciomercato Roma, pronto lo sprint decisivo per chiudere l’affare già a gennaio: ecco l’offerta messa sul piatto dai giallorossi.

La Roma ha rotto ogni tipo di indugio, ed ha virato con decisione su Denis Zakaria: è il profilo del centrocampista del Borussia Mönchengladbach quello scelto da Pinto e da Mourinho per rinforzare la cerniera di mediani a disposizione dello Special One. Dopo averlo “sedotto” in estate, ora i giallorossi proveranno tutto il possibile per forzare i tempi in vista di un suo possibile approdo nella Capitale già a gennaio, alla luce soprattutto della scadenza del suo contratto con il club tedesco, che termina nel 2022.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, affare a rischio | “Addio” con lo scambio

Calciomercato Roma, ecco l’offerta per Zakaria

Secondo quanto riferito dall’edizione online de “Il Corriere dello Sport”, che conferma quanto anticipato da calciomercato.it in tempi non sospetti, l’esborso cash che la Roma dovrebbe corrispondere al Borussia ammonta a circa 5-6 milioni di euro: soldi a cui eventualmente bisognerà aggiungere una percentuale legata alla futura rivendita, e dei bonus fondamentalmente subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Considerando che il club tedesco avrebbe detto a cifre ben più alte solo qualche tempo fa, si capisce come, laddove venissero confermate queste cifre, la Roma sia molti vicina a chiudere un vero e proprio affare.