Calciomercato Roma, svolta Zaniolo | Tris d’assi pazzesco

Calciomercato Roma, pazza idea su Zaniolo: l’indiscrezione bomba, se confermata, avrebbe del clamoroso. I dettagli.

Dopo un inizio di stagione un pò in sordina, culminato con le deludenti prestazioni contro Fiorentina ed Hellas Verona, Niccolò Zaniolo ha decisamente rialzato la china, fornendo alcune prove molto convincenti soprattutto in campionato, dove pare aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Non è un caso che José Mourinho faccia molto affidamento su di lui, come rivelato a più riprese dallo Special One in persona in più di una conferenza stampa: la forza fisica, lo strapotere atletico e la grande tecnica del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter non sono di certo passate inosservate, al punto che anche un ricco club di Premier League potrebbe essere stuzzicato all’idea di mettere le mani sulla forte ala italiana.

Calciomercato Roma, Newcastle on fire: tris di colpi da 250 milioni!

Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, la valutazione che la Roma fa di Zaniolo, che si attesta sui 50 milioni di euro, non spaventerebbe affatto il Newcastle, che potrà contare sui soldi della nuova proprietà saudita. Tuttavia, quello del talento italiano non sarebbe l’unico acquisto opzionabile in Serie A, dal momento che il club inglese potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di intensificare i contatti con l’Inter e il Napoli per i trasferimenti di Lautaro Martinez e Victor Osimhen in Premier League, per un esborso complessivo pari a circa 250 milioni di euro. Chiaramente al momento si tratta solo di una suggestione, ma chissà che in futuro non si possano creare le premesse per imbastire almeno una fra queste pazze idea “autunnali”.