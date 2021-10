Juventus-Roma, infortunio in Nazionale | Può saltare il big match

Juventus-Roma, arrivano importanti notizie dalle Nazionali relativamente alle condizioni di diversi giocatori impiegati in queste settimane.

In questi giorni sono stati numerosi i tesserati capitolini ad essere impiegati con le maglie del proprio Paese. Tra questi, si è messo in risalto soprattutto Tammy Abraham, autore di un gol contro l’Andorra e di una buona prestazione.

Molti rientreranno nella Capitale nei prossimi giorni, dove sono attesi da un trepidante José Mourinho, ben consapevole della difficoltà e dell’importanza dei prossimi match in programma. Domenica prossima, 17 ottobre, andrà in scena una classica del nostro campionato.

La gara ossia tra Juventus e Roma che catalizzerà un ciclo di impegni ravvicinati quanto delicati per i quali, oltre che preparazione, mentalità e carattere, servirà anche la possibilità di poter contare su uno scacchiere al completo.

Ciò giustifica, dunque, la paura palesata dai tifosi in questi giorni, timorosi di poter perdere qualche elemento chiave della rosa in un momento così importante. Ciò causerebbe non pochi grattacapi allo Special One.

Juventus-Roma, McKennie si ferma in Nazionale: le sue condizioni

Ne deve sapere qualcosa Massimiliano Allegri, ben consapevole che per il prossimo impegno rischia di dover rinunciare a diversi elementi importanti, soprattutto a centrocampo. In questo reparto mancherà, infatti, Rabiot, risultato positivo al Covid. Quello del francese potrebbe però non essere l’unico annoverabile nella lista degli assenti.

Stanotte, infatti, l’americano Weston McKennie non ha partecipato all’incontro con il Panama, a causa di una problematica al quadricipite che ha spinto il CT Berhalter ad escluderlo per motivi precauzionali.

Stando a quanto riportato da “ESPN” non si tratterebbe di una situazione grave ma servirà comunque valutare le sue condizioni nei prossimi giorni prima di capire se potrà tornare utile alla causa juventina. Da ricordare, infine, che nella zona di raccordo tra difesa e attacco Allegri attualmente vanta solo Locatelli, oltre che a Ramsey e i due sudamericani Arthur e Bentancur.

Il primo tornerà però dalla Nazionale a sole ventiquattrore dal big match mentre il secondo sarà a disposizione dopo un lunghissimo stop. Insomma, una situazione tutt’altro che facile per il toscano che ha però già diverse volte mostrato in passato di saper ovviare a queste problematiche con intuizioni tattiche lungimiranti e brillanti.