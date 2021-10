Juventus-Roma, tifosi furiosi: “Non meritate la nostra passione”

Juventus-Roma, i tifosi furiosi per il caro biglietti. Ritorna la Serie A e ritornano le polemiche: ecco lo striscione

Ritorna la Serie A e ritornano le polemiche. Domenica si scende in campo di nuovo dopo la sosta per le nazionali e la Roma sarà impegnata sul campo di Torino, contro la Juventus, nel big match di giornata. E a fare da contorno a una sfida che negli ultimi anni ha già avuto momenti di tensione, ci sono le polemiche – in questo caso diremmo anche giuste – attorno al caro biglietti.

A protestare è lo storico gruppo ultra della Roma, i Fedayn, che hanno appeso uno striscione contro i prezzi scelti dalla società torinese per il settore ospiti. Una vera e propria legnata, anche se oggettivamente si tratta di uno stadio dove la partita la vedi bene e sei attaccato al terreno di gioco.

Juventus-Roma, lo striscione dei Fedayn

“57 euro più commissione, non meritate la nostra passione”, recita lo striscione con cui i Fedayn protestano contro il costo del biglietto del settore ospiti pari a 57 euro. Una cifra sicuramente alta, oseremmo dire anche spropositata, per quelli che sono in genere i costi di un biglietto per una partita comunque di cartello. Inoltre, dal prossimo weekend, ci sarà anche la possibilità di aprire i cancelli per il 75% della disponibilità dello stadio. Un altro motivo per il quale, forse, i prezzi sarebbero potuti essere più bassi.

Nella giornata in cui la Roma ha riaperto la campagna abbonamenti – con i tifosi che hanno intasato i server – arriva questa ulteriore notizia che spiazza molti di quelli che sarebbero voluti rimanere vicini alla squadra in una partita assai sentita dall’ambiente giallorosso.