Roma-Milan, lascia il ritiro della Nazionale | Presenza a forte rischio

Roma-Milan, ha lasciato il ritiro della Nazionale e la sua presenza è a forte rischio per la gara della fine del mese di ottobre

Gli infortuni con le varie nazionali in giro colpiscono ancora. Questa volta, fortunatamente – ma sono ammessi tutti gli scongiuri – non ci fa le spese la Roma di José Mourinho che, però, ha pagato più del dovuto lo stop in questi ultimi anni. A farne le spese è il Milan, che potrebbe perdere un altro elemento per la gara in programma all’Olimpico, alla fine del mese di ottobre, contro la Roma.

Pioli, che dovrà rinunciare con certezza già a Florenzi e Messias, e che spera comunque di riavere almeno uno tra Ibrahimovic e Giroud, dovrà fare i conti anche con le condizioni di Daniel Maldini, l’ultimo della dinastia almeno per il momento, che ha trovato il gol in Seria A nella trasferta di La Spezia, e che ha un problema muscolare.

Roma-Milan, ecco le condizioni di Maldini

Secondo quanto riferito dal sito di Tuttosport, il giovane attaccante esterno del Milan, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale Under 20 azzurra, impegnata nel Torneo 8 Nazioni, a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo. Il giocatore è già tornato a Milano dove effettuerà in queste ore una nuova visita da parte dello staff medico rossonero, che valuterà anche le terapie e i tempi di recupero.

Un problema sicuramente per il Milan e per Pioli, che nell’ultimo periodo aveva deciso decisamente di puntare su Maldini, che lo aveva ripagato con una rete bellissima contro lo Spezia davanti agli occhi del padre. I rossoneri, quindi, cercheranno di capire nei prossimi giorni – probabilmente già domani – la reale entità del problema per poi decidere insieme al calciatore quale terapia adottare.