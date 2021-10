Ennesima tegola in attacco, lesione muscolare e niente Roma

Roma, la notizia dell’ultim’ora lascia intendere come una sua convocazione per il big match sia utopistica.

Lo Special One e la squadra sono a breve attesi da un tour de force che potrebbe dare molte indicazioni relativamente alla forza e alla stabilità della rosa, chiamata a dover affrontare in due settimane Juventus, Napoli e Milan.

In casa bianconera, stanotte, non sono arrivate notizie incoraggianti e mister Allegri potrebbe dover ricorrere ad alcuni adattamenti tecnico tattici per affrontare i giallorossi. Tra le fila di questi ultimi si registrerà in settimana il rientro dalle Nazionali, nella speranza che la sorte possa questa volta essere amica e non compromettere i programmi futuri.

Intanto, mentre i tifosi della Roma stringono le dita, quelli del Milan hanno invece da poco appreso che contro i giallorossi non ci sarà il loro trequartista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scippo a Paratici | Concorrenza da ex

Roma-Milan, Junior Messias non ci sarà con i capitolini

In mattinata è infatti arrivata la notizia relativa alla recidiva di Junior Messias, che aveva fatto il suo esordio con la nuova e gloriosa casacca solo domenica scorsa contro l’Atalanta. L’ex Crotone aveva già avuto delle problematiche muscolari a inizio stagione che avevano impedito lui di essere a disposizione di Pioli per le primissime uscite.

Messias, come emerso in questi minuti, ha da poco appreso da una risonanza effettuata in mattinata di aver subito una lesione al retto femorale, per la quale gli è stata programmata una visita di controllo tra dieci giorni. La prognosi è di almeno tre settimane, quante bastano per non tornare a disposizione per i 90 minuti dell’Olimpico contro Pellegrini e colleghi.